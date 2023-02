Il vuoto delle opposizioni in Italia di Gerardo Lisco

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) di. E’ passato già qualche giorno dalle recenti elezioni regionali tenute in Lombardia e nel Lazio ma voglio dare la mia analisi del risultato elettorale. In questi giorni ho letto ed ascoltato i commenti dei vari esponenti politici dei vari commentatori proni ai forti di turno. Che il risultato fosse scontato nel senso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ignaziocorrao : Domani la notizia passerà inosservata in ????, tramortita tra polemiche post #Sanremo2023 e vittorie… - LeoganeMickael : 'Cos'è quell'enorme edificio, Lloyd?' 'Un castello di menzogne, sir' 'E ci abita qualche re?' 'Nelle menzogne, sir,… - nieddupasqui : RT @irrisolvibile: Il fermo immagine dal Meazza con Gravina che sembra lo zio portato fuori a forza dalla bettola nella quale giocava a sco… - Frances12925037 : RT @irrisolvibile: Il fermo immagine dal Meazza con Gravina che sembra lo zio portato fuori a forza dalla bettola nella quale giocava a sco… - onga_ku : RT @irrisolvibile: Il fermo immagine dal Meazza con Gravina che sembra lo zio portato fuori a forza dalla bettola nella quale giocava a sco… -

Ed, inoltre, non va mai dimenticato il punto di vista anchevittime, che hanno diritto alla ... per la sua assenza che percepiamo come unnella nostra vita di 'suoi amici'. Con lui è ...La prima reteazzurre è arrivata già al 5': Caruso si è fatta trovare pronta sul cross dal fondo di Serturini e di testa, approfittando della deviazione di un'avversaria che manda amezza ...

Il grande basket torna dopo 27 anni di vuoto Granducato TV

Se nei buchi neri c’è l’energia del vuoto Media Inaf

La Barca vista da Ballo e Kime Zero.eu

Migranti: Nannini (Emergency), "stiamo cercando di colmare un ... Servizio Informazione Religiosa

Salto nel vuoto: recensione della mostra alla GAMeC di Bergamo Interni

Il dramma delle due gemelline ha sconvolto la Spagna. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi e analizzano le due lettere trovate in ...Marco Silvestri, attuale portiere e solidissimo pilastro dell'Udinese di Sottil, si sta rivelando un'autentica certezza in campionato e al fantacalcio. Ai ...