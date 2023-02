Il vero nemico di Giorgia Meloni: quel pressing "antifascista" sulla premier (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non si tratta soltanto della somma rottura di palle per l'ennesimo strillo “antifa” sulla notizia di un'aggressione addebitata, in ipotesi anche fondatamente, a giovani di destra: che è una cosa pessima e da sanzionare, quando accertata, ma che davvero non può essere messa a riprova, come invece si fa, dell'emergenza nera a far tempo dal 25 settembre dell'anno scorso, vale a dire da quando il Paese è stato sottratto alle cure democratiche dell'antifascismo curricolare. E non si tratta nemmeno di indugiare sulla penosa militanza politico-giornalistica che denuncia lo squadrismo o invece lo trascura secondo che a menare le mani e a devastare le cose sia il teppistello di destra anziché quello, statisticamente molto più attivo, imbandierato di rosso e d'arcobaleno. Si tratta piuttosto della ridicola pretesa che Palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non si tratta soltanto della somma rottura di palle per l'ennesimo strillo “antifa”notizia di un'aggressione addebitata, in ipotesi anche fondatamente, a giovani di destra: che è una cosa pessima e da sanzionare, quando accertata, ma che davnon può essere messa a riprova, come invece si fa, dell'emergenza nera a far tempo dal 25 settembre dell'anno scorso, vale a dire da quando il Paese è stato sottratto alle cure democratiche dell'antifascismo curricolare. E non si tratta nemmeno di indugiarepenosa militanza politico-giornalistica che denuncia lo squadrismo o invece lo trascura secondo che a menare le mani e a devastare le cose sia il teppistello di destra anzichélo, statisticamente molto più attivo, imbandierato di rosso e d'arcobaleno. Si tratta piuttosto della ridicola pretesa che Palazzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CCKKI : RT @moro_thomas: 3) Il leader del paese avversario è il vero diavolo Non è necessario costringere l'intera nazione ad odiare, - scriveva Po… - Hibbing59 : RT @nonsolopane3: @matteosalvinimi Caro Matteo Salvini è' vero la morte di 2 donne porta tristezza. Ora interessati anche degli Italiani tu… - Gabri6388203 : @MarcoFattorini Eh si … come hanno sempre fatto negli ultimi 50 anni vero ???Putin ha torto marcio ma aprite gli oc… - CCokina12 : Luca ha fatto la domanda giusta, a lei chi lo ha detto ? E Donnamaria non si sa giustificare..ancora nessuno ha cap… - AntonSessa : RT @TMassimo6: LO RIPETO! Il nostro vero nemico non è la Russia, ma i nostri politicanti al potere che ignorano il volere del popolo! #St… -