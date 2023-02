Il Vaticano sposa la religione green: “In Quaresima usate meno fossili” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Insomma, negli Usa deraglia un treno di sostanze tossiche, un treno intero, e libera nell’aria una nube spaventosa, tale da dovere far evacuare un mezzo Stato. Pensate il casino mediatico se fosse accaduto in Europa. Invece a far notizia – breve, en passant – è il fatto che Biden ha intimato alla ditta di risarcire. Soldi, insomma, il monoteismo Usa: In (this) God We Trust, scritto sul dollaro. E i verdi? No, negli Usa ci sono, di important, solo neri, blacks, Blm. I verdi sono per gli altri. Tanto per dire, quelli tedeschi ricevevano denari dai russi, così da impedire il nucleare e far comprare gas dai sovietici. Ora che i russi sono ridiventati il nemico si è venuto a sapere. Ma se i verdi europei pigliano soldi anche da qualcun altro non sappiamo. Né, con questi chiari di luna, sapremo mai. E pure il Vaticano si è aggiunto al verdume imperante: Pachamama, bestie ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Insomma, negli Usa deraglia un treno di sostanze tossiche, un treno intero, e libera nell’aria una nube spaventosa, tale da dovere far evacuare un mezzo Stato. Pensate il casino mediatico se fosse accaduto in Europa. Invece a far notizia – breve, en passant – è il fatto che Biden ha intimato alla ditta di risarcire. Soldi, insomma, il monoteismo Usa: In (this) God We Trust, scritto sul dollaro. E i verdi? No, negli Usa ci sono, di important, solo neri, blacks, Blm. I verdi sono per gli altri. Tanto per dire, quelli tedeschi ricevevano denari dai russi, così da impedire il nucleare e far comprare gas dai sovietici. Ora che i russi sono ridiventati il nemico si è venuto a sapere. Ma se i verdi europei pigliano soldi anche da qualcun altro non sappiamo. Né, con questi chiari di luna, sapremo mai. E pure ilsi è aggiunto al verdume imperante: Pachamama, bestie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MichaelGiulian2 : RT @Clax9: Il Vaticano si evolve arriva l'app di incontri per credenti, ma non fatevi ingannare in cima a tutto si legge'Trova il tuo per s… - ASpigni : RT @Clax9: Il Vaticano si evolve arriva l'app di incontri per credenti, ma non fatevi ingannare in cima a tutto si legge'Trova il tuo per s… - Clax9 : Il Vaticano si evolve arriva l'app di incontri per credenti, ma non fatevi ingannare in cima a tutto si legge'Trova… -