Il valore simbolico del viaggio in Ucraina di Meloni Scrive Checchia

Difficile non concordare con il ministro Tajani quando osserva in una sua intervista di ieri a La Stampa che " la staffetta a Kyiv tra Giorgia Meloni e Joe Biden ha un grande significato, poiché essa mostra l'unità dell'Occidente e della Nato nella difesa dell'indipendenza dell'Ucraina". A visita ormai compiuta credo si possa legittimamente affermare che tutti gli obiettivi perseguiti dal nostro presidente del Consiglio con tale importante missione sono stati raggiunti, tanto sul piano dei simboli che su quello della sostanza. Basti citare, per quanto riguarda il primo aspetto, le tappe che ella ha tenuto a effettuare – ancora prima dei suoi incontri a Kyiv – nelle città martiri di Bucha e Irpin con incontri con i rispettivi sindaci. Si è trattato di soste dense di carica emotiva grazie a episodi come quello rappresentato dalla deposizione a Bucha di ...

