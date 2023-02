Il Sistema Piemonte si è presentato all’ONU (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Piemonte ha incontrato New York alle Nazioni Unite, a chiusura della permanenza della delegazione Piemontese negli Stati Uniti per la consegna della bandiera dei Giochi mondiali universitari del 2025, per completare la costruzione della rete di rapporti e le attività di promozione e comunicazione con le eccellenze sportive, culturali, produttive ed enogastronomiche. All’evento, voluto dalla Regione Piemonte e organizzato in collaborazione con Unca (The United Nations Correspondant Association, l’associazione che raggruppa tutti i giornalisti presenti all’ONU), Consolato d’Italia a New York, ENIT, ICE, VisitPiemonte e CeiPiemonte, hanno preso parte Camera di Commercio di Torino, Edisu Piemonte, Università e Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilha incontrato New York alle Nazioni Unite, a chiusura della permanenza della delegazionese negli Stati Uniti per la consegna della bandiera dei Giochi mondiali universitari del 2025, per completare la costruzione della rete di rapporti e le attività di promozione e comunicazione con le eccellenze sportive, culturali, produttive ed enogastronomiche. All’evento, voluto dalla Regionee organizzato in collaborazione con Unca (The United Nations Correspondant Association, l’associazione che raggruppa tutti i giornalisti presenti), Consolato d’Italia a New York, ENIT, ICE, Visite Cei, hanno preso parte Camera di Commercio di Torino, Edisu, Università e Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche ...

