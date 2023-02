Il segreto per sentirsi in forma, sani e mentalmente vivaci sta tutto negli short workout. Sarà per questo che hanno conquistato tutti. Ma come si fanno? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Foto di Jacob Bentzinger su Unsplash La scienza ha parlato: non è necessario fare esercizio fisico per ore e ore. Né per migliorare la salute, né per aumentare l’aspettativa di vita. Bastano dei micro allenamenti. Ma come? Ce l’hanno sempre raccontata male? Nì. Il segreto per sentirsi in forma, sani e mentalmente vivaci risiede in realtà nella costanza con cui ci muoviamo. Anche gli esperti di fitness più irriducibili concordano sul fatto che “far battere il cuore” ogni giorno, comunque scegliamo di farlo, sia il biglietto per migliorare la salute. Ma una cosa ormai è certa: non è necessario impegnarsi in workout antipatici di ore e ore. Per la serie: come facevano gli antichi. Muoversi è d’obbligo, ma chi lo dice ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Foto di Jacob Bentzinger su Unsplash La scienza ha parlato: non è necessario fare esercizio fisico per ore e ore. Né per migliorare la salute, né per aumentare l’aspettativa di vita. Bastano dei micro allenamenti. Ma? Ce l’sempre raccontata male? Nì. Ilperinrisiede in realtà nella costanza con cui ci muoviamo. Anche gli esperti di fitness più irriducibili concordano sul fatto che “far battere il cuore” ogni giorno, comunque scegliamo di farlo, sia il biglietto per migliorare la salute. Ma una cosa ormai è certa: non è necessario impegnarsi inantipatici di ore e ore. Per la serie:facevano gli antichi. Muoversi è d’obbligo, ma chi lo dice ...

