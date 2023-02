Il saper fare campano dei grandi numeri, Pettorino (CNA orafi): “Settore in crescita” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ciò che è emerso chiaro dalla kermesse di Exempla a Milano, con il saper fare campano in primo piano, è che il Sud è la vera locomotiva d’Italia alla quale, però, viene fornito poco carbone. Ma Exempla non è stato l’unico motivo per questa conclusione, basti pensare anche al grande successo della Campania alla BIT, con un’offerta turistica importante ed unica. Ma quando si parla di turismo inevitabilmente ci si riferisce alla grande tradizione culturale italiana e all’eccellenza del Made in Italy rappresentata proprio dall’artigianato. Il Settore orafo in queste show room lombarde ha rappresentato il vero punto di riferimento della filiera per antonomasia, quel brand che il mondo intero ci invidia e purtroppo prova anche ad imitare. “L’oreficeria e la sua grande tradizione è un brand in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ciò che è emerso chiaro dalla kermesse di Exempla a Milano, con ilin primo piano, è che il Sud è la vera locomotiva d’Italia alla quale, però, viene fornito poco carbone. Ma Exempla non è stato l’unico motivo per questa conclusione, basti pensare anche al grande successo della Campania alla BIT, con un’offerta turistica importante ed unica. Ma quando si parla di turismo inevitabilmente ci si riferisce alla grande tradizione culturale italiana e all’eccellenza del Made in Italy rappresentata proprio dall’artigianato. Ilorafo in queste show room lombarde ha rappresentato il vero punto di riferimento della filiera per antonomasia, quel brand che il mondo intero ci invidia e purtroppo prova anche ad imitare. “L’oreficeria e la sua grande tradizione è un brand in ...

