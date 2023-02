«Il saluto romano diffonde odio razziale», perché i giudici hanno condannato 8 estremisti di destra a Milano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Con La pubblica ostentazione di gesti e simboli dell’ideologia fascista, in un contesto rievocativo e celebrativo si fa propaganda e diffusione di idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico e sulla violenza e si compromette la ordinata e pacifica convivenza civile». Lo scrivono i giudici della Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui a fine novembre sono stati condannati otto esponenti di estrema destra, ribaltando un verdetto di assoluzione di primo grado, a due mesi di reclusione e a 200 euro di multa per aver fatto il saluto fascista nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016 dello studente Sergio Ramelli e dell’avvocato Enrico Pedenovi, uccisi negli anni ’70, e di Carlo Borsani militare e stretto collaboratore ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Con La pubblica ostentazione di gesti e simboli dell’ideologia fascista, in un contesto rievocativo e celebrativo si fa propaganda e diffusione di idee fondate sulla superiorità e sull’ed etnico e sulla violenza e si compromette la ordinata e pacifica convivenza civile». Lo scrivono idella Corte d’Appello dinelle motivazioni della sentenza con cui a fine novembre sono stati condannati otto esponenti di estrema, ribaltando un verdetto di assoluzione di primo grado, a due mesi di reclusione e a 200 euro di multa per aver fatto ilfascista nel corso di una commemorazione anel 2016 dello studente Sergio Ramelli e dell’avvocato Enrico Pedenovi, uccisi negli anni ’70, e di Carlo Borsani militare e stretto collaboratore ...

