«Il Real Madrid tace sul caso Barcellona, conta di più l’alleanza per la Superlega» (El Paìs) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutti i club della Liga ??hanno firmato un comunicato in cui si invita a “chiarire eventuali irregolarità” nel caso Barcellona-Negreira. Tutti tranne il Barcellona, parte in causa, e… il Real Madrid. Il Real che dovrebbe essere la principale parte offesa di un eventuale tentativo di combine arbitrale. Invece no, il Real tace. E lo fa per questioni di alleanze politiche: Florentino Perez e Joan Laporta sono compagni di Superlega: considerato che Agnelli è impelagato nei suoi guai giudiziari e ha lasciato la presidenza della Juve, al boss del Real è rimasto solo il suo collega del Barca. Lo sottolinea, tra gli altri anche El Paìs, che ricostruisce così la “manifattura” del comunicato. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutti i club della Liga ??hanno firmato un comunicato in cui si invita a “chiarire eventuali irregolarità” nel-Negreira. Tutti tranne il, parte in causa, e… il. Ilche dovrebbe essere la principale parte offesa di un eventuale tentativo di combine arbitrale. Invece no, il. E lo fa per questioni di alleanze politiche: Florentino Perez e Joan Laporta sono compagni di: considerato che Agnelli è impelagato nei suoi guai giudiziari e ha lasciato la presidenza della Juve, al boss delè rimasto solo il suo collega del Barca. Lo sottolinea, tra gli altri anche El, che ricostruisce così la “manifattura” del comunicato. Il ...

