Il Real di Ancelotti non muore mai: da 0 - 2 a 5 - 2 in casa del Liverpool! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I campioni in carica ci sono, eccome se ci sono. Il Real Madrid di re Carlo colpisce il Liverpool nel suo feudo glorioso di Anfield con una tremenda manita e rinnova la sua candidatura per la '... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I campioni in carica ci sono, eccome se ci sono. IlMadrid di re Carlo colpisce il Liverpool nel suo feudo glorioso di Anfield con una tremenda manita e rinnova la sua candidatura per la '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Un altro record per il Real di Ancelotti La prima squadra a segnare 5 goal ad Anfield in Europa??… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Il Real di Ancelotti non muore mai: da 0-2 a 5-2 in casa del Liverpool! - enrico3011 : RT @My7th2: Ogni anno in questo periodo 'Ancelotti è finito, il Real è arrivato.' Poi 2-0 Liverpool dopo 14min e tutti ad urlare 'Il Real… - brunorosso179 : RT @FutboIOOC: Cassano guardando l’ennesima rimonta del Real di Ancelotti: -