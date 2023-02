Il racconto di una studentessa nel primo anniversario della guerra in Ucraina

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) , he terminerà con la vittoria del suo paese Si chiama Vladislava Ruzhentseva, è unauniversitaria e su Telegram racconta all’Agenzia Dire come, dall’inizio del conflitto bellico in, la cui data ufficiale è il 20 febbraio 2022, sia cambiata la sua vita. Vladislava si è iscritta all’università proprio lo scorso anno: “Ho cominciato a studiare social media marketing proprio un anno fa. Frequento l’Università statale di economia e commercio, mi impegno a fondo ma riesco a trovare il tempo anche per gli amici”. Dall’iniziola sua vita, come quella di tanti, è cambiata. Così la descrive: “È difficile dire come sia cambiata la mia vita. Sono diventata più preoccupata e più nervosa; a volte mi prende l’ansia, ma alla fine continuiamo a vivere: il fatto è che vogliamo vivere”. Leggi anche: ...