Il prato di San Siro è rovinato. L'agronomo: «Troppe partite, non ci sono i tempi per intervenire»

Il prato di San Siro è rovinato. Il pallone rimbalza male, in molti tratti l'erba diventa terriccio, le zolle rischiano di azzoppare i calciatori. Troppe partite, il fondo non regge. Ne scrive il Corriere della Sera Milano ricordando che anche l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria sull'Udinese, se ne è lamentato. «Il campo ci disturba. Vorremmo sistemarlo ma non ci sono i tempi giusti». Il Corriere intervista, sul tema, L'agronomo responsabile del terreno di San Siro, Giovanni Castelli. «Il freddo incide, e ovviamente le tante partite. Nella seconda settimana di gennaio in sette giorni ci sono state quattro gare, due finite ai supplementari. A queste condizioni non c'è erba che ...

