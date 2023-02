Il personale Ata non è di serie B, l’appello Anief all’Aran per fargli avere più formazione, recuperi, indennità e ridurre le incombenze (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I lavoratori Ata della scuola non sono dipendenti di serie B. Anief lo ha sempre detto e lo ha ribadito oggi all’Aran, dove si è svolto un incontro sulla sezione normativa del rinnovo del contratto 2019-21. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I lavoratori Ata della scuola non sono dipendenti diB.lo ha sempre detto e lo ha ribadito oggi, dove si è svolto un incontro sulla sezione normativa del rinnovo del contratto 2019-21. L'articolo .

