Il Paradiso delle Signore | trama 22 febbraio 2023 | Marcello rassicura Adelaide

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'amicizia traed il suo ex compagno di cella Mattia sarà sotto la lente di ingrandimento nella puntata de Ildi mercoledì 22. Il giovane Barbieri, che attualmente sta affrontando un periodo di prova al Circolo per essere finalmente ammesso tra i nuovi soci, si è recentemente imbattuto nel suo vecchio amico. L'uomo, che commercia fiori, ha chiesto aiuto a Barbieri affinché intercedesse per lui cone la convincesse ad assumerlo come fioraio ufficiale del Circolo. La Contessa si è lasciata convincere dalla professionalità di Mattia e dallo stesso, che le ha parlato molto bene di Costa, e ha deciso di intraprendere una collaborazione con lui. Tuttavia, i due ignorano che Umberto stia ...