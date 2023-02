Il Papa ribadisce il no alle messe in latino: “Il Vaticano farà vigilanza, ogni deroga delle diocesi da comunicare alla Santa Sede” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nessuna apertura sulla messa in latino. Lo ha ribadito Papa Francesco durante l’udienza privata concessa al cardinale Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Bergoglio ha confermato quanto stabilito nel suo motu proprio Traditionis custodes del 2021, contestatissimo dai tradizionalisti, nel quale il Papa ha drasticamente ridotto la possibilità di celebrare la messa in latino. Una norma opposta alla liberalizzazione del rito antico che era stata, invece, decisa da Benedetto XVI con il suo motu proprio Summorum pontificum del 2007, uno dei provvedimenti più controversi del suo pontificato. Una materia, quella della messa in latino, che ha sempre animato lo scontro tra bergogliani e ratzingeriani. Scontro che è stato ulteriormente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nessuna apertura sulla messa in. Lo ha ribaditoFrancesco durante l’udienza privata concessa al cardinale Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Bergoglio ha confermato quanto stabilito nel suo motu proprio Traditionis custodes del 2021, contestatissimo dai tradizionalisti, nel quale ilha drasticamente ridotto la possibilità di celebrare la messa in. Una norma oppostaliberalizzazione del rito antico che era stata, invece, decisa da Benedetto XVI con il suo motu proprio Summorum pontificum del 2007, uno dei provvedimenti più controversi del suo pontificato. Una materia, quella della messa in, che ha sempre animato lo scontro tra bergogliani e ratzingeriani. Scontro che è stato ulteriormente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoCarmigna : Il Papa ribadisce: la Messa in latino solo con autorizzazione del Vescovo - AristarcoScann1 : RT @robyfrancy94: Papa Francesco ribadisce la sua stretta contro i tradizionalisti e ha intimato i vescovi che ancora non hanno comunicato… - AgenziaOpinione : - imusumarra : RT @Avvenire_Nei: #PapaFrancesco la Messa con rito preconciliare solo con autorizzazione della Santa Sede - soteros1 : RT @robyfrancy94: Papa Francesco ribadisce la sua stretta contro i tradizionalisti e ha intimato i vescovi che ancora non hanno comunicato… -