Il Napoli insegna calcio anche in Europa: sconfitto l'Eintracht per 0-2 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Grande vittoria del Napoli ottenuta sul campo dell'Eintracht. Gli azzurri sono stati protagonisti assoluti della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di di Spalletti è passata in vantaggio al 40' del primo tempo con una rete di Osimhen, pochi minuti dopo un rigore fallito da Kvaratskelia. Nella ripresa è stato Di Lorenzo a siglare il raddoppio. Da segnalare l'espulsione di Kolo Muani al 58': l'attaccante salterà il match di ritorno del Maradona del prossimo 13 marzo. CRONACA Il Corriere dello Sport riporta: 95' - Termina la partita! Arriva il triplice fischio! Il Napoli vince in casa dell'Eintracht con il risultato di 2-0 22:48 90'+2'- Ultimo cambio per L'Eintracht Entra Lenz al posto di Max: ultimo cambio per i tedeschi 90' - Segnalato il ...

