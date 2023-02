Il Napoli ha deciso di far sua la partita proprio quando Kvara ha sbagliato il rigore (CorSera) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli non si è per niente depresso quando Kvara ha sbagliato il rigore contro l’Eintracht, anzi. Forse proprio in quel momento la squadra di Spalletti ha deciso che doveva far sua la partita. Lo scrive, sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava. “Non si deprime il Napoli quando il suo gioiellino Kvara sbaglia un rigore sul risultato di 0-0. Se possibile, in quelmomento, decide che deve far sua la partita. Sette partite, tre rigori sbagliati. Sì, l’Europa è un’altra storia, ma al di là della statistica sui penalty che probabilmente racconta di una frenesia più spinta del Napoli versione Champions, il campo dell’Eintracht Francoforte è, come altri ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilnon si è per niente depressohailcontro l’Eintracht, anzi. Forsein quel momento la squadra di Spalletti hache doveva far sua la. Lo scrive, sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava. “Non si deprime ilil suo gioiellinosbaglia unsul risultato di 0-0. Se possibile, in quelmomento, decide che deve far sua la. Sette partite, tre rigori sbagliati. Sì, l’Europa è un’altra storia, ma al di là della statistica sui penalty che probabilmente racconta di una frenesia più spinta delversione Champions, il campo dell’Eintracht Francoforte è, come altri ...

