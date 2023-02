Il Napoli è il Napoli anche in Europa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Eintracht-Napoli era stata presentata come una specie di prova della verità per la squadra di Spalletti. Sì, puoi dominare in Italia come non si vedeva da anni, ma puoi farlo contro una squadra tedesca con l’intensità di un fiume in piena in freddo martedì sera di febbraio? Implicitamente, poi, era un test anche per il nostro calcio. Se il Napoli avesse fatto brutta figura alla Deutsche Bank Arena cosa avrebbe detto di noi? La squadra migliore della Serie A per distacco che non riesce ad avere la meglio di una squadra da quinto, sesto posto in Bundesliga. La conferma che il nostro campionato non è più “allenante” per l’Europa che conta, un discorso che ritorna ciclicamente a ogni scontro a eliminazione diretta. Senza farsi condizionare da questi pensieri, il ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Eintracht-era stata presentata come una specie di prova della verità per la squadra di Spalletti. Sì, puoi dominare in Italia come non si vedeva da anni, ma puoi farlo contro una squadra tedesca con l’intensità di un fiume in piena in freddo martedì sera di febbraio? Implicitamente, poi, era un testper il nostro calcio. Se ilavesse fatto brutta figura alla Deutsche Bank Arena cosa avrebbe detto di noi? La squadra migliore della Serie A per distacco che non riesce ad avere la meglio di una squadra da quinto, sesto posto in Bundesliga. La conferma che il nostro campionato non è più “allenante” per l’che conta, un discorso che ritorna ciclicamente a ogni scontro a eliminazione diretta. Senza farsi condizionare da questi pensieri, il ...

