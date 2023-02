Il Napoli domina anche l'Europa: 2-0 a Francoforte, quarti Champions ipotecati (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli domina anche in Europa. Gli azzurri di Spalletti, con mezzo scudetto in tasca (+15 sull'Inter seconda a 15 giornate dal termine) vince 2-0 sul campo dell'Eintracht Francoforte e ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Un risultato che sarebbe storico per il club partenopeo. Sono il solito implacabile Osimhen nel primo tempo e Di Lorenzo nel secondo ad affondare i tedeschi, in 10 per mezz'ora dopo il cartellino rosso inflitto alla loro stella Kolo Muani. I padroni di casa si rendono pericolosi al 5', quando al termine di un'azione prolungata vanno al tiro in diagonale proprio con Kolo Muani che calcia però a lato di molto. Il Napoli prova a rispondere al 18' quando Trapp sventa un tentativo di autogol di testa da parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilin. Gli azzurri di Spalletti, con mezzo scudetto in tasca (+15 sull'Inter seconda a 15 giornate dal termine) vince 2-0 sul campo dell'Eintrachte ipoteca il passaggio aidi finale diLeague. Un risultato che sarebbe storico per il club partenopeo. Sono il solito implacabile Osimhen nel primo tempo e Di Lorenzo nel secondo ad affondare i tedeschi, in 10 per mezz'ora dopo il cartellino rosso inflitto alla loro stella Kolo Muani. I padroni di casa si rendono pericolosi al 5', quando al termine di un'azione prolungata vanno al tiro in diagonale proprio con Kolo Muani che calcia però a lato di molto. Ilprova a rispondere al 18' quando Trapp sventa un tentativo di autogol di testa da parte ...

