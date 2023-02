Il Nantes recupera Delort per la Juventus: «Sono al 100% fisicamente» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Nantes recupera un pezzo importante per la sfida di domani di Europa League contro la Juventus. Si tratta di Delort Il Nantes recupera un pezzo importante per la sfida di domani sera di Europa League contro la Juventus. Si tratta dell’attaccante Andy Delort che ha parlato delle sue condizioni fisiche al portale Ouest-France. PAROLE – «Sono al 100% fisicamente, pronto ad aiutare la squadra. Due settimane fa non l’avrei mai detto ma Sono… Al 200%: voglio fare gol, essere decisivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilun pezzo importante per la sfida di domani di Europa League contro la. Si tratta diIlun pezzo importante per la sfida di domani sera di Europa League contro la. Si tratta dell’attaccante Andyche ha parlato delle sue condizioni fisiche al portale Ouest-France. PAROLE – «al, pronto ad aiutare la squadra. Due settimane fa non l’avrei mai detto ma… Al 200%: voglio fare gol, essere decisivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

