Il monologo del Napoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La testa e la tattica Nella sua analisi scritta a caldo nel postpartita di Eintracht-Napoli, Massimiliano Gallo ha raccontato di un Napoli sicuro, consapevole, intelligente. Di un Napoli che ha assorbito la sfuriata iniziale dell’Eintracht e poi ha preso possesso della partita. Ecco, queste parole sono profondamente vere se guardiamo all’aspetto emotivo della gara di ieri. Ma sono ancora più realistiche dal punto di vista puramente tattico. Perché, in fondo, questa è la vera forza del Napoli: la squadra di Spalletti ha delle qualità assolute e un sistema per esaltarle per cui è in grado di interpretare al meglio tutte le fasi di una partita. E poi di trovare la chiave per battere i propri avversari. Ora, oggi, sappiamo che tutte queste capacità – ormai certificate nel contesto del campionato di Serie A – esistono e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La testa e la tattica Nella sua analisi scritta a caldo nel postpartita di Eintracht-, Massimiliano Gallo ha raccontato di unsicuro, consapevole, intelligente. Di unche ha assorbito la sfuriata iniziale dell’Eintracht e poi ha preso possesso della partita. Ecco, queste parole sono profondamente vere se guardiamo all’aspetto emotivo della gara di ieri. Ma sono ancora più realistiche dal punto di vista puramente tattico. Perché, in fondo, questa è la vera forza del: la squadra di Spalletti ha delle qualità assolute e un sistema per esaltarle per cui è in grado di interpretare al meglio tutte le fasi di una partita. E poi di trovare la chiave per battere i propri avversari. Ora, oggi, sappiamo che tutte queste capacità – ormai certificate nel contesto del campionato di Serie A – esistono e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlyMatt : Thread Ieri sera Littizzetto a 'Che Tempo che Fa' ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede. Ha pr… - redazioneiene : “I quarant’anni sono un po’ la fase che tutti chiamano della consapevolezza. È una terra di mezzo come quella del S… - matteograndi : Stefano Coletta, direttore RAI1, a giornalista che chiede il senso aver letto il messaggio di Zelensky alle 2 di no… - itsme399 : RT @redazioneiene: “I quarant’anni sono un po’ la fase che tutti chiamano della consapevolezza. È una terra di mezzo come quella del Signor… - sevenblog_it : Tratto da Mediterraneo, film di Gabriele Salvatores del 1991, il monologo del Sergente Nicola Lo Russo sul senso de… -