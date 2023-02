Il monito di Papa Francesco: “Niente ideologie, la Chiesa non è un Parlamento” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Città del Vaticano – “E’ molto triste vedere la Chiesa come fosse un Parlamento soltanto. La Chiesa è un’altra cosa, è una comunità di uomini e donne che credono e annunciano Gesù Cristo ma mossi dallo Spirito Santo non dalle proprie ragioni”. Nel corso dell’Udienza generale del mercoledì, continuando il ciclo di catechesi sul tema “La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente”, Papa Francesco striglia i credenti ricordando che “il protagonista dell’annuncio: lo Spirito Santo”. In un’Aula Paolo VI gremita di fedeli, il Pontefice sottolinea quindi che “il Vangelo non è un’ideologia, è un annuncio che ti tocca e ti fa cambiare il cuore. Ma se tu ti rifugi in un’ideologia, sia di destra che di sinistra che di centro, tu stai facendo del Vangelo un partito politico, un’ideologia, un ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Città del Vaticano – “E’ molto triste vedere lacome fosse unsoltanto. Laè un’altra cosa, è una comunità di uomini e donne che credono e annunciano Gesù Cristo ma mossi dallo Spirito Santo non dalle proprie ragioni”. Nel corso dell’Udienza generale del mercoledì, continuando il ciclo di catechesi sul tema “La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente”,striglia i credenti ricordando che “il protagonista dell’annuncio: lo Spirito Santo”. In un’Aula Paolo VI gremita di fedeli, il Pontefice sottolinea quindi che “il Vangelo non è un’ideologia, è un annuncio che ti tocca e ti fa cambiare il cuore. Ma se tu ti rifugi in un’ideologia, sia di destra che di sinistra che di centro, tu stai facendo del Vangelo un partito politico, un’ideologia, un ...

