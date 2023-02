Il modello Moneyball nel pallone: chi lo applica e come funziona (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'archè - perché, sia chiaro, di filosofia si parla - sembra proprio teorizzato da Galileo Galilei: 'Misura ciò che è misurabile, rendi misurabile ciò che non lo è'. In questo caso si discute di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'archè - perché, sia chiaro, di filosofia si parla - sembra proprio teorizzato da Galileo Galilei: 'Misura ciò che è misurabile, rendi misurabile ciò che non lo è'. In questo caso si discute di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gayuss01 : RT @Gazzetta_it: Il modello Moneyball nel pallone: chi lo applica e come funziona #calciomercato - Gazzetta_it : Il modello Moneyball nel pallone: chi lo applica e come funziona #calciomercato - sportli26181512 : Il mercato nell’era RedBird: come il Milan utilizza dati e algoritmi: Dati, algoritmi e statistiche: Milan, così la… - Gazzetta_it : Il mercato nell’era RedBird: come il #Milan utilizza dati e algoritmi #calciomercato -