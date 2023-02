Il modello 'Città 30' in Italia e Europa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Tra i nuovi modelli urbani che vengono proposti per conciliare tra loro i nuovi volti della mobilità sta facendo parlare di sé quello teorizzato dall'urbanista svizzera Lydia Bonanomi. L'idea alla base di tale modello è quella di ridurre la velocità del traffico veicolare a 30 km/h nei centri urbani”. Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, fa il punto sull'evoluzione della mobilità nella settima edizione del White Paper ‘La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici'. Una trasformazione – ricorda l'analisi - che permetterebbe di “ridurre l'inquinamento acustico dell'aria, diminuire il consumo di carburante, aumentare la sicurezza sulle strade e recuperare suolo e qualità dello spazio pubblico. La logica di una ‘Città 30' si contrappone al modello auto-centrico attuale ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Tra i nuovi modelli urbani che vengono proposti per conciliare tra loro i nuovi volti della mobilità sta facendo parlare di sé quello teorizzato dall'urbanista svizzera Lydia Bonanomi. L'idea alla base di taleè quella di ridurre la velocità del traffico veicolare a 30 km/h nei centri urbani”. Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, fa il punto sull'evoluzione della mobilità nella settima edizione del White Paper ‘La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici'. Una trasformazione – ricorda l'analisi - che permetterebbe di “ridurre l'inquinamento acustico dell'aria, diminuire il consumo di carburante, aumentare la sicurezza sulle strade e recuperare suolo e qualità dello spazio pubblico. La logica di una ‘30' si contrappone alauto-centrico attuale ...

