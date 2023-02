Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incontra Putin e Lavrov a Mosca. Il Cremlino revoca il decreto sulla sovranità della Moldavia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il primo anniversario della guerra in Ucraina si avvicina mentre il fermento internazionale sembra scalpitare: lo dimostrano non solo le visite del presidente americano Joe Biden e del premier italiano Giorgia Meloni a Kiev ma anche l’incontro del ministro degli Esteri cinese Wang Yi con il suo omologo russo Serghey Lavrov e il leader del Cremlino Vladimir Putin che si è tenuto oggi, 22 febbraio, a Mosca. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incontro Putin e Lavrov a Mosca Il capo dell’Ufficio della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il primo anniversarioguerra in Ucraina si avvicina mentre il fermento internazionale sembra scalpitare: lo dimostrano non solo le visite del presidente americano Joe Biden e del premier italiano Giorgia Meloni a Kiev ma anche l’incontro delYi con il suo omologo russo Sergheye il leader delVladimirche si è tenuto oggi, 22 febbraio, a. IlYi incontroIl capo dell’UfficioCommissione per gli Affaridel Comitato ...

