Il «metodo segreto» di Camilla per convincere Carlo a sbrigarsi durante i royal duty (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un nuovo libro rivela che la sovrana ha un suo sistema per dire al regal consorte, «quando in pubblico si dilunga e parla troppo», di darsi una mossa: «Senza farsi notare gli tira il retro della giacca, a volte abbastanza vigorosamente». Ma Camilla è bravissima anche a placare gli scatti d'ira del marito… Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un nuovo libro rivela che la sovrana ha un suo sistema per dire al regal consorte, «quando in pubblico si dilunga e parla troppo», di darsi una mossa: «Senza farsi notare gli tira il retro della giacca, a volte abbastanza vigorosamente». Maè bravissima anche a placare gli scatti d'ira del marito…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances83659171 : RT @ghegola: Seguivo religiosamente il metodo di lettura di mio padre. Pensavo che così sarei riuscita a guardare la realtà delle cose come… - Capelvenere1 : RT @ghegola: Seguivo religiosamente il metodo di lettura di mio padre. Pensavo che così sarei riuscita a guardare la realtà delle cose come… - trainingraptors : @Arubait Gentile @arubait, grazie per la risposta ma forse non mi sono spiegato. Non voglio usare l’app ArubaPEC pe… - mariatontini1 : RT @ghegola: Seguivo religiosamente il metodo di lettura di mio padre. Pensavo che così sarei riuscita a guardare la realtà delle cose come… - Frances52779614 : RT @ghegola: Seguivo religiosamente il metodo di lettura di mio padre. Pensavo che così sarei riuscita a guardare la realtà delle cose come… -