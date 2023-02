Il Mercoledì delle Ceneri dà il via alla Quaresima (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 22 febbraio sarà il “Mercoledì delle Ceneri”. Questa data nelle chiese cattoliche di rito romano e in molte chiese protestanti coincide con l’inizio della Quaresima, periodo liturgico penitenziale in preparazione alla Pasqua cristiana, che sarà il prossimo 9 aprile. Alle 20,30 in Cattedrale, il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi presiederà la messa solenne con il rito dell’imposizione delle Ceneri. Nelle settimane successive, fino alla domenica di Pasqua, ogni venerdì, nelle chiese del territorio avranno luogo le Via Crucis, che costituiscono delle tappe del periodo Quaresimale. Il venerdì precedente la Pasqua – il Venerdì Santo – invece si ricorderà la Passione di Cristo che porterà, al termine della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 22 febbraio sarà il “”. Questa data nelle chiese cattoliche di rito romano e in molte chiese protestanti coincide con l’inizio della, periodo liturgico penitenziale in preparazionePasqua cristiana, che sarà il prossimo 9 aprile. Alle 20,30 in Cattedrale, il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi presiederà la messa solenne con il rito dell’imposizione. Nelle settimane successive, finodomenica di Pasqua, ogni venerdì, nelle chiese del territorio avranno luogo le Via Crucis, che costituisconotappe del periodole. Il venerdì precedente la Pasqua – il Venerdì Santo – invece si ricorderà la Passione di Cristo che porterà, al termine della ...

