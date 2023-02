Il Mercoledì delle Ceneri celebra la rinascita del nuovo | una riflessione anche per la psichiatria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’antico rito del fuoco. Non solo cattolico, in realtà universale, sebbene per il mondo cattolico ilrappresenti l’inizio di uno dei periodi fondamentali dell’anno liturgico, la Quaresima. L’inconscio collettivo di almeno due miliardi e trecentomila persone di cultura cristiana, stando alle stime, in qualche modo risente di questo archetipo. Ma se lo svincoliamo dal lessico squisitamente cristiano, il temadel passato che preparano laaffonda le sue radici persino nelle antichissime e sotterranee ritualità della Dea e della Grande Madre, trasmutate sino a noi nella migrazione dei simboli che, tuttavia, non li dissolve mai del tutto. Così ancora oggi, quando il contadino, forse ormai ignaro della deriva rituale che ...