Il Liverpool è andato in pezzi Difesa cenciosa e indegna | squadra fuori dal tempo Guardian

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Real Madrid ha asfaltato il5-2 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ne scrive il. Le truppe imperiali di Ancelotti passeggiano su unadal. Per gli uomini di Klopp “una disfatta assoluta”. “Ilè semplicementein. Laera. Il centrocampo è stato sconfitto”. Non per tutta la partita, certo. Ci sono stati anche momenti di combattimento ad alta energia nel primo. Forse Klopp si soffermerà su dettagli fini, momenti che sarebbero potuti andare diversamente, ma il Real Madrid è unabrillantemente spietata, con “un centrocampo superlativo e una ...

Il Real Madridsotto due a zero a, per poi strapazzare i Reds segnando cinque reti. Il Napoli, dopo aver preso le misure dell'organizzato Eintracht, ha danzato e segnato con l'usuale bellezza. Vi ...... quando Kvara ha sbagliato il rigore e Osimhen èa dargli una scossa alzandogli la testa per ... soprattutto in una Champions che potrebbe vedere fuori PSG (o Bayern Monaco), Chelsea e...

L'analisi dell'ex difensore storico dei Reds sulla sconfitta per 5-2 contro il Real Madrid in Champions League: "Squadra caotica e imbarazzante" ...La pesante sconfitta casalinga in Champions contro il Real Madrid, la peggiore di sempre ad Anfield nelle coppe, segna il momento più basso della ...