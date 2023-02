(Di mercoledì 22 febbraio 2023) IlViale Monte Grappa, 6 – 20124Tel. 02/29011439 Sito Internet: www.il-.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 18/22€, primi 18/20€, secondi 18/30€, dolci 10€ Chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTA Passo in avanti per il ristorante gestito dallo chef Andrea Provenzani, che propone una cucina di stampo tradizionale basata su ottime materie prime. Il menù, oltre alla scelta à la carte, comprende tre diversi percorsi degustazione – La Mia, Origini e Tradizioni, Contaminazione-Evoluzione – tutti al costo di 55 euro, bevande escluse. I piatti sono il giusto connubio tra tipicità e innovazione, realizzati con una buona mano, ingredienti stagionali e una leggera verve creativa che non guasta. Dopo due sfiziosi appetizer a base di sbrisolona di noci e grana con cipolle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @eventiatmilano: Domenica 5 marzo nuovo tour guidato alla scoperta del Quartiere Arcobaleno e alla Casa 770 di Milano, tra eleganti Pala… - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: Domenica 5 marzo nuovo tour guidato alla scoperta del Quartiere Arcobaleno e alla Casa 770 di Milano, tra eleganti Pala… - BnB_Ferroviere : Domenica 5 marzo nuovo tour guidato alla scoperta del Quartiere Arcobaleno e alla Casa 770 di Milano, tra eleganti… - eventiatmilano : Domenica 5 marzo nuovo tour guidato alla scoperta del Quartiere Arcobaleno e alla Casa 770 di Milano, tra eleganti… - albanobruni1 : @Apple Nel mese di novembre scorso volevo permutare il mio iPhone 13 Pro 512 GB con il corrispettivo 14. In Apple d… -

Baglioni Hotels & Resorts torna acon Casa Baglioni , il nuovo salotto meneghino in una delle vie più eleganti della città. A ... in Via dei Giardini 21, si trova una palazzina...... una selezione di 14 ritratti fotografici dall'atmosferae pittorialista, provenienti da ...gli indimenticabili bis delle stagioni musicali della Fondazione "La Società dei Concerti" di. ...

Il Liberty - Milano Secolo d'Italia

Dove andare a Milano secondo Margherita Maccapani Missoni Harper's Bazaar Italia

Cosa fare a Milano nel weekend gratis: tutti i consigli Milano Notizie.it

Stile Liberty in Sicilia: in quali città lo si può ammirare Immobiliare.it

The music box + Liberty: proiezione dei film muti di Stanlio e Ollio ... mentelocale.it

Lo chef dell’omonimo ristorante di Gallarate (Varese), già stella Michelin, riapre la polemica sulla presenza dei bambini al ristorante ...Le capitali della moda e delle fashion week (in rigoroso ordine cronologico) attraverso gli appunti di quattro influencer e protagoniste: gli indirizzi favoriti per una cena, per fare acquisti, per di ...