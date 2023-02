Il layering strategico incontra l’originalità delle borse da collo e di bijoux effetto meraviglia

Leggi su amica

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quando si parla di moda invernale, il, ovvero l’arte di stratificare capi diversi tra loro in maniera insolita, diventa un vero e proprio alleato. E per due motivi precisi. Il primo è quello di creare outfit alternativi usando pezzi che già si hanno nell’armadio. Il secondo è invece quello di sfruttare quest’astuzia styling anche per proteggersi dal freddo. Per imparare a vestirsi a strati in modo corretto, bisogna giocare ad alternare lunghezze, texture e tinte differenti. Ma anche portare avanti la stessa filosofia con gli accessori. Il look che prendiamo come esempio oggi segue alla perfezione tutte queste regole. L’arte di stratificare gli abiti e anche gli accessori sulla passerella autunno inverno 2022/23 di Ulla Johnson. Come stratificare alla perfezione L’outfit a strati preso in esame arriva dalla collezione autunno inverno 2022/23 di Ulla Johnson. ...