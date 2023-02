Il lato oscuro della Spiritualità New Age (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Manifestazione, legge dell’attrazione, legge dell’assunzione. C’è stato un fiorire di libri best-seller e guru autoproclamati che giurano sui segreti dell’universo che hanno portato alla luce. Per la New Age ognuno può evolvere grazie a qualsiasi cosa che l’universo offre, attraverso un’accozzaglia di tecniche, canalizzazioni, rituali, privi di una verifica temporale, dove non si fa riferimento a niente e a nessuno. Persino in ambito accademico è difficile definire che cosa sia la Spiritualità New Age proprio perché si tratta di un minestrone in cui può essere inserita qualsiasi cosa. Basta che sia abbastanza esotica, alternativa o misteriosa. Perché si chiama New Age? Ossia “Nuova Era”. Perché tra le varie credenze c’è anche quella per cui stiamo vivendo una transizione verso un’era di evoluzione, fratellanza, amore, simbiosi tra uomo e natura e via dicendo. Di fatto ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Manifestazione, legge dell’attrazione, legge dell’assunzione. C’è stato un fiorire di libri best-seller e guru autoproclamati che giurano sui segreti dell’universo che hanno portato alla luce. Per la New Age ognuno può evolvere grazie a qualsiasi cosa che l’universo offre, attraverso un’accozzaglia di tecniche, canalizzazioni, rituali, privi di una verifica temporale, dove non si fa riferimento a niente e a nessuno. Persino in ambito accademico è difficile definire che cosa sia laNew Age proprio perché si tratta di un minestrone in cui può essere inserita qualsiasi cosa. Basta che sia abbastanza esotica, alternativa o misteriosa. Perché si chiama New Age? Ossia “Nuova Era”. Perché tra le varie credenze c’è anche quella per cui stiamo vivendo una transizione verso un’era di evoluzione, fratellanza, amore, simbiosi tra uomo e natura e via dicendo. Di fatto ...

