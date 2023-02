Il Governo prende tempo, e per l’Italia prevede 355 rinvii (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non uno ma 355 rinvii di scadenze nel decreto Milleproroghe. Dal Senato via libera alla conversione del decreto. Dal Milleproroghe pioggia di 355 rinvii Dopo un’altra giornata di battaglia, l’Aula del Senato ha dato ieri il primo via libera alla conversione del decreto Milleproroghe con 88 voti favorevoli, 63 contrari e tre astensioni. Il Governo prende tempo – IlovetradingIl testo approvato dal Senato è di fatto quello definitivo, perché l’obbligo di conversione entro il 27 febbraio non permetterà alla Camera di introdurre variazioni che comporterebbero una impossibile terza lettura. Poche le novità: tra queste va segnalata la nuova proroga, al 31luglio, della possibilità per le società quotate di svolgere in modalità telematica le assemblee per l’approvazione dei bilanci, seguendo una prassi ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non uno ma 355di scadenze nel decreto Milleproroghe. Dal Senato via libera alla conversione del decreto. Dal Milleproroghe pioggia di 355Dopo un’altra giornata di battaglia, l’Aula del Senato ha dato ieri il primo via libera alla conversione del decreto Milleproroghe con 88 voti favorevoli, 63 contrari e tre astensioni. Il– IlovetradingIl testo approvato dal Senato è di fatto quello definitivo, perché l’obbligo di conversione entro il 27 febbraio non permetterà alla Camera di introdurre variazioni che comporterebbero una impossibile terza lettura. Poche le novità: tra queste va segnalata la nuova proroga, al 31luglio, della possibilità per le società quotate di svolgere in modalità telematica le assemblee per l’approvazione dei bilanci, seguendo una prassi ...

