"Il governatore Ignazio Visco indagato a Brescia per false comunicazioni sociali". Banca d'Italia: "Non ci risulta"

"Al governatore Ignazio Visco non è stato notificato alcun atto. Valuteremo la veridicità delle affermazioni riportate nell'articolo". Così la Banca d'Italia replica alle indiscrezioni pubblicate oggi dal quotidiano La Verità secondo cui il governatore sarebbe "indagato a Brescia con l'ipotesi di reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile, ndr) " in relazione alle vicende di Monte dei Paschi di Siena. Stando a quanto scrive il giornale dalle indagini emerge che Visco avrebbe ignorato, tra il 2012 e il 2015, 27 esposti presentati a via Nazionale contro gli ex dirigenti Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Al centro delle indagini ci sarebbero ancora alcuni contratti ...

