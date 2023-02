Il Gladiatore 2 | Paul Mescal non parlerà della sua preparazione fisica | Non lo trovo interessante

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'attoreha rivelato che non ha intenzione di parlaresuain vista delle riprese del film Il2, spiegandone il motivo.ha svelato che non ha intenzione di parlareche dovrà affrontare in vista delle riprese del film Il2. L'attore, nominato all'Oscar grazie alla sua performance in Aftersun, ha affrontato la questione spiegando perché non condividerà dettagli riguardanti quel particolare aspetto del progetto. In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter,ha raccontato che non vuole parlare delle ore trascorse in palestra o ...