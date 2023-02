Il giornalista italiano cacciato dall’Ucraina: “Se Kiev vuole entrare in Europa non può avere una blacklist” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Io vorrei semplicemente che ci venisse riconosciuto il nostro diritto di raccontare. L’unica arma che abbiamo e che è davvero pericolosa per i Paesi, è il nostro racconto. Noi crediamo che l’Ucraina che è un Paese che sta tentando con grande coraggio e tenacia di entrare in Europa non possa avere una blacklist. Perché nelle regole d’ingaggio dei Paesi in Europa non ci sono le blacklist”. Queste le parole di Salvatore Garzillo, giornalista freelance che dal 2014 documenta il conflitto in Ucraina, e a cui è stato negato l’accesso al Paese il 14 febbraio scorso, al confine con la Polonia, in quanto il suo nominativo sarebbe finito in una blacklist dei servizi segreti ucraini (SBU). “Non so onestamente perché io possa essere ritenuto un nemico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Io vorrei semplicemente che ci venisse riconosciuto il nostro diritto di raccontare. L’unica arma che abbiamo e che è davvero pericolosa per i Paesi, è il nostro racconto. Noi crediamo che l’Ucraina che è un Paese che sta tentando con grande coraggio e tenacia diinnon possauna. Perché nelle regole d’ingaggio dei Paesi innon ci sono le”. Queste le parole di Salvatore Garzillo,freelance che dal 2014 documenta il conflitto in Ucraina, e a cui è stato negato l’accesso al Paese il 14 febbraio scorso, al confine con la Polonia, in quanto il suo nominativo sarebbe finito in unadei servizi segreti ucraini (SBU). “Non so onestamente perché io possa essere ritenuto un nemico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Se volete addentrarvi nel magico mondo dei deliri complottisti esiste il canale Telegram di un noto “giornalista” i… - Musumeci_Angela : RT @byoblu: La guerra tra Russia e Ucraina sta generando non poche preoccupazioni. Il conflitto poteva essere evitato? Botta e risposta tra… - chattie00 : @ThornXYZ Punti di vista? No è italiano, a meno che non è vero che le abbia causato disagio.. Cmq deve ringraziare… - MauroLcc1955 : RT @byoblu: La guerra tra Russia e Ucraina sta generando non poche preoccupazioni. Il conflitto poteva essere evitato? Botta e risposta tra… - MarrazzoAniello : @MCriscitiello @tvdellosport Ma come si fa a fare il “giornalista” in questo modo? Che vergogna, che livello basso.… -