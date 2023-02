Il fuorionda di Spalletti su Totti e Icardi | «Vi faccio vedere come li ho gestiti» – Il video

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ieri il Napoli di Lucianoha battuto per 2 a 0 l’Eintracht Francoforte ipotecando il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Dopo la partita l’allenatore è stato protagonista di unin cui chiama in causa Francescoe Mauro, che ha diretto durante le esperienze alla Roma e all’Inter. «Parlano ancora die diho gestito. Poi ora a uno gli telefono perbene. Glil’ho gestito». Secondo alcunisi riferiva a una domanda fatta durante il postpartita su Mediaset sui due giocatori. Nei giorni scorsi Sandro Sabatini aveva parlato della differenza tra il gioco della Juve e ...

Post partita di Eintracht-Napoli di Champions League polemico per Spalletti: oggetto dello sfogo Mauro Icardi e Francesco Totti.