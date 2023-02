"Il fascismo è nato così...". La retorica che piace solo a sinistra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : “Il fascismo è nato sui bordi di un marciapiede”. La bella lettera della dirigente scolastica Annalisa Savino ad al… - elio_vito : Da una parte c’è il grave silenzio del governo, del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Istruzione, dall’al… - repubblica : Firenze, i presidi in campo dopo le violenze a scuola: “Attenti, il fascismo è nato con i pestaggi” [di Chiarastell… - artedipulire : Studenti picchiati a Firenze, i presidi: 'Attenzione, il fascismo è nato dai pestaggi' Anche quelli verbali. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Aggressione fascista a #Firenze, la lettera di una preside ai ragazzi -

''Ile'sui bordi di un marciapiede'. La bellissima lettera della dirigente scolastica Annalisa Savino - scritta agli alunni e ai genitori sul pestaggio di alcuni studenti fiorentini - e' una ...Roma, 22 feb. " "'Ilsui bordi di un marciapiede'. La bellissima lettera della dirigente scolastica Annalisa Savino - scritta agli alunni e ai genitori sul pestaggio di alcuni studenti fiorentini - è una ...

Aggressione Firenze, lettera di una preside: Il fascismo è nato con ... Fanpage.it

«ll fascismo è nato con i pestaggi nei marciapiedi, ignorati dagli indifferenti»: la lettera da applausi della preside L'Espresso

Aggressione al liceo Michelangiolo, i presidi scrivono agli studenti: “Il fascismo è nato coi pestaggi” LA NAZIONE

Scontri a Firenze, lettera aperta alla preside antifà: "Cara ... Secolo d'Italia

Fascisti (e antifascisti) su Marte L'HuffPost

"Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a ...Anche i presidi prendono posizione contro l’azione squadrista ai danni di alcuni studenti all’esterno del liceo Michelangiolo, come ha ...