Il doppio ex Silva | “Qui ad Ascoli temono la sfida con il Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSettantasei panchine nel Sannio, oltre centocinquanta ad, città che lo ha praticamente adottato. Massimoha presentato il confronto tra il ‘Picchio’ e ilin programma domenica pomeriggio al ‘Cino e Lillo Del Duca’, unache metterà in palio punti vitali per la salvezza. “Non mi aspettavo di trovare due squadre così in basso in classifica, considerati i presupposti di inizio stagione – dice – ma sono sicuro che entrambe riusciranno a tirarsi fuori da qualsiasi discorso legato alla retrocessione”. I bianconeri sembrano essere sulla buona strada grazie alla cura Breda, che ha portato sei punti in due gare: “A essere onesto sul piano della brillantezza non sembra cambiato molto, ma in questo momento serve fare punti – prosegue-. Il cambio modulo ...