“Il dolore più grande”. Lino Banfi, tremendo lutto: l’intera famiglia distrutta dalla triste perdita (Di mercoledì 22 febbraio 2023) lutto per Lino Banfi: è morta la moglie Lucia Zagaria. A renderlo noto è un post della figlia, Rosanna Banfi. La signora Lucia era da tempo malata di Alzheimer e i due avevano più volte divulgato che la situazione non era affatto rosea. La figlia della donna ha scritto sui social: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Nello scatto di Rosanna c’è la Zagaria in una foto in bianco e nero che la ritraeva da giovane, mentre si accingeva a mangiare un gelato, probabilmente nel periodo estivo. La brutta notizia è stata divulgata da Rosanna nelle prime ore del 22 febbraio 2023. Lino Banfi e Lucia Zagaria erano sposati dal 1962. Si erano conosciuti qualche tempo prima nella loro Canosa di Puglia. Lui non ancora famoso e lei poco più che una ragazzina. Da quel momento non si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)per: è morta la moglie Lucia Zagaria. A renderlo noto è un post della figlia, Rosanna. La signora Lucia era da tempo malata di Alzheimer e i due avevano più volte divulgato che la situazione non era affatto rosea. La figlia della donna ha scritto sui social: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Nello scatto di Rosanna c’è la Zagaria in una foto in bianco e nero che la ritraeva da giovane, mentre si accingeva a mangiare un gelato, probabilmente nel periodo estivo. La brutta notizia è stata divulgata da Rosanna nelle prime ore del 22 febbraio 2023.e Lucia Zagaria erano sposati dal 1962. Si erano conosciuti qualche tempo prima nella loro Canosa di Puglia. Lui non ancora famoso e lei poco più che una ragazzina. Da quel momento non si sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiscoverTrieste : RT @arcomelo2013: « Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato, che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accos… - News24Tennis : Alex Zverev sempre più caldo si prepara alla gara con Andy Murray a Doha. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sp… - arabedumb : ragazzu questa scena girata per prima all’inzio delle riprese perché sapevano che più in la compro oro avrebbe fatt… - Filipporampa4 : RT @a_meluzzi: Ti porgo me mie più sentite condoglianze, per il dolore umano che sicuramente hai patito. Però a livello spirituale ogni nos… - pasquale_forse : RT @pallideidee: Il dolore non ci rende migliori. Ci rende solo più veri. -