Il direttore generale del Brescia | «Cellino è stato aggredito | anche con cinghie»

Luigi Micheli, direttore generale del Brescia ha parlato in conferenza stampa svelando un grave episodio accaduto al presidente Cellino. Micheli ha parlato delle contestazioni dei tifosi del Brescia: «C'è una contestazione in atto che ha superato il civile convivere. Una cosa sono gli striscioni, un'altra quello che è successo due venerdì fa quando c'è stato un lancio di uova verso gli uffici, all'interno dei quali c'era gente che lavorava». L'episodio capitato a Cellino risale a due giorni fa: «Due giorni scorsi alcune persone hanno cercato di aggredire Cellino all'uscita da Torbole, c'erano anche delle cinghie. Una società non può tollerare tutto questo e adesso verranno fatte le denunce e i colpevoli dovranno ...

