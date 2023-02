Il debito pubblico sale ma è una buona notizia, dicono gli esperti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A fine 2022 il debito pubblico dell’Italia era pari a 2.762,5 miliardi di euro, decisamente in rialzo. Eppure, secondo gli esperti del settore, possiamo rallegrarci. Stando alle stime degli economisti il debito pubblico nel 2022 sarebbe sceso sotto il 145% del Pil. Cerchiamo di capire perchè. Secondo i dati della Banca d’Italia il debito pubblico è il crescita – IlovetradingIl 2022 ha chiuso in rosso. E non per il colore dei nostri abiti durante le feste. Alla fine dello scorso anno il debito pubblico italiano si è attestato a 2.762,5 miliardi, cioè 84,4 miliardi in più. Ma il dato, diffuso da Banca d’Italia, è in realtà una buona notizia perché – spiegano gli esperti del settore- ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A fine 2022 ildell’Italia era pari a 2.762,5 miliardi di euro, decisamente in rialzo. Eppure, secondo glidel settore, possiamo rallegrarci. Stando alle stime degli economisti ilnel 2022 sarebbe sceso sotto il 145% del Pil. Cerchiamo di capire perchè. Secondo i dati della Banca d’Italia ilè il crescita – IlovetradingIl 2022 ha chiuso in rosso. E non per il colore dei nostri abiti durante le feste. Alla fine dello scorso anno ilitaliano si è attestato a 2.762,5 miliardi, cioè 84,4 miliardi in più. Ma il dato, diffuso da Banca d’Italia, è in realtà unaperché – spiegano glidel settore- ...

