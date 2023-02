Il coma indotto del New Start sulle armi nucleari: Russia e Usa già lo ignoravano. E la Cina vuole un arsenale all'altezza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Putin sospende la partecipazione russa al Trattato, ma in assenza di una volontà politica di cooperazione era già di fatto da tempo inefficace. Un colpo per le prospettive mondiali di disarmo: anche perché nuovi soggetti, Pechino in testa, vogliono ridurre il gap con Mosca e Washington Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Putin sospende la partecipazione russa al Trattato, ma in assenza di una volontà politica di cooperazione era già di fatto da tempo inefficace. Un colpo per le prospettive mondiali di disarmo: anche perché nuovi soggetti, Pechino in testa, vogliono ridurre il gap con Mosca e Washington

