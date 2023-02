Il colpo di fulmine beauty: il siero che risveglia il potenziale di giovinezza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La scienza Dior ha studiato come aumentare il potenziale di rigenerazione delle cellule madri cutanee. Il risultato è un trattamento skincare riformulato e adatto a tutti gli incarnati del mondo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La scienza Dior ha studiato come aumentare ildi rigenerazione delle cellule madri cutanee. Il risultato è un trattamento skincare riformulato e adatto a tutti gli incarnati del mondo

