Il chitarrista Tommy Emmanuel torna a Napoli al Teatro Acacia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tommy Emmanuel torna a esibirsi a Napoli, il 22 marzo al Teatro Acacia. Il chitarrista australiano sarà accompagnato in questo tour europeo dal britannico Mike Dawes. Lo strepitoso chitarrista australiano Tommy Emmanuel torna a esibirsi a Napoli, al Teatro Acacia il 22 marzo 2023. Dopo il sold out del 2016, ritorna nel capoluogo partenopeo per presentare al pubblico Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 febbraio 2023)a esibirsi a, il 22 marzo al. Ilaustraliano sarà accompagnato in questo tour europeo dal britannico Mike Dawes. Lo strepitosoaustralianoa esibirsi a, alil 22 marzo 2023. Dopo il sold out del 2016, rinel capoluogo partenopeo per presentare al pubblico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxxGhe : 22/02/1956. Composta dal chitarrista Tommy Durden e dell'insegnante Mae Axton, la canzone 'Heartbreak Hotel':… - FiocchettaSimon : RT @RockOthers: ALMANACCO ROCK by @FabioLisci #AlmanaccoRock Oggi compie 59 anni Tommy Henriksen, chitarrista meglio conosciuto per il su… - RockOthers : ALMANACCO ROCK by @FabioLisci #AlmanaccoRock Oggi compie 59 anni Tommy Henriksen, chitarrista meglio conosciuto p… - luigifarinasi : Lo strepitoso chitarrista australiano Tommy Emmanuel torna a esibirsi a Napoli, al Teatro Acacia il 22 marzo 2023.… - visioninmusica1 : Lo strepitoso chitarrista australiano Tommy Emmanuel, riconosciuto al livello mondiale come il massimo esponente de… -