Il capogruppo di Fdi alla Camera Foti | “Nessuna riserva per figlio gay | ma mia figlia è normalissima” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildi Fdi: “MiaQuando la toppa è peggio del buco: nel tentare di difendere il presidente del Senato Ignazio La Russa, TommasoFdi, ha dichiarato che non avrebbe riserve se avesse ungay, sottolineando, però, di avere una”. Ospite di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1 nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio 2023,ha commentato le dichiarazioni di Ignazio La Russa, il quale, durante un’intervista a Belve, aveva dichiarato: “Accetterei con dispiacere la notizia di ungay: come ...