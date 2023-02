IL CANTANTE MASCHERATO: QUALE VIP CANTA SOTTO LO SQUALO IN DOPPIOPETTO? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il CANTANTE MASCHERATO avrà uno SQUALO in gara! Milly Carlucci, dopo aver svelato la maschera del vip MASCHERATO per una notte, ovvero il cuore, e la prima maschera in gara, i colombi, oggi ha annunciato la seconda maschera che nasconderà SOTTO un fantastico costumo creato dalle sarte Rai un personaggio famoso. Lo SQUALO! Vestito in DOPPIOPETTO gessato, con il cappello anni ’50. Non male… lo SQUALO, detto anche the shark. Si avvicina intanto la data di partenza della quarta edizione del CANTANTE MASCHERATO: sabato 18 marzo in prima serata su Rai1, in diretta concorrenza con la premiere di Amici che rinnoverà la super sfida del sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Un ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilavrà unoin gara! Milly Carlucci, dopo aver svelato la maschera del vipper una notte, ovvero il cuore, e la prima maschera in gara, i colombi, oggi ha annunciato la seconda maschera che nasconderàun fantastico costumo creato dalle sarte Rai un personaggio famoso. Lo! Vestito ingessato, con il cappello anni ’50. Non male… lo, detto anche the shark. Si avvicina intanto la data di partenza della quarta edizione del: sabato 18 marzo in prima serata su Rai1, in diretta concorrenza con la premiere di Amici che rinnoverà la super sfida del sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Didi854857731 : Ma se Pier facesse il Cantante Mascherato… È da giorni che ci penso, non so perché, ma son proprio curiosa di vedere…?? #PRELEMI - SACC3NTE : no vabbe ma quanti investigatori ci sono quest'anno al cantante mascherato? - pattanna66 : Dunque per vedere @insinnaflavio pettinato per bene bisogna guardare il Cantante Mascherato? ?? #leredita - BITCHYFit : Chi è Riccio del Cantante Mascherato? - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI SVELA LA MASCHERA DEL RICCIO (FOTO E VIDEO) -