Il cambiamento che serve nel ruolo della donna per incentivare le nascite

Abbiamo mai pensato a un neonato solo nella culletta di un nido di ospedale? A un reparto maternità fantasma, dove i vagìti sono un lontano ricordo? A un bambino che non trova altri compagni al parco con i quali giocare? Ad aule scolastiche completamente vuote in cui si aggirano maestre spaesate alla ricerca di un fracasso infantile che non c'è più? È la storia di Adamo, l'ultimo bambino italiano che nascerà nel 2050, secondo una previsione, provocatoria ma neanche tanto, della Plasmon, che ha avuto l'idea di porre il problema della denatalità in Italia con un cortometraggio scioccante: lo spettatore è proiettato fra trent'anni in un paese in cui la scelta di avere un figlio può essere talmente complicata da diventare unica. Adamo è solo. E questo perché le nuove generazioni smetteranno di procreare attanagliate dalla paura del futuro.

