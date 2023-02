(Di mercoledì 22 febbraio 2023) C’è da sperare che a qualcuno tra i molti che si sono affollati a guardare la Festa delle Luci in Città Alta e prima ancora i fuochi d’artificio alla stazione non sia venuto in mente di andare alla ricerca del. Un luogo inaugurato il 18 marzo 2021 – in concomitanza con la Prima Giornata Nazionale indelle Vittime del Covid – dall’ex Presidente del Consiglio Mario Draghi e del sindaco Gori e che avrebbe dovuto aprirsi alnell’autunno dello stesso anno. I lavori, in corso, non sono coincisi purtroppo con l’inaugurazione dell’annoCapitale.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federico_bosco : I demografi russi concordano sul fatto che dall'inizio della guerra 500.000 persone hanno lasciato la Russia in mod… - ultimora_pol : #M5S: 'Auspichiamo che la Farnesina ottenga dall'Ucraina la restituzione dei documenti e della libertà di movimento… - Alfonso0070 : RT @meteoplanetit: #Primula nel #sottobosco della collina di San Lazzaro di Savena. Fiore tra i primi a sbocciare nella stagione primaveril… - Alessandro_Amad : RT @CpiLegnano: Venerdì 17 marzo, alla Gorgone di #Legnano, presentazione del libro 'Rune' di Francesco Perizzolo, edito da Passaggio al Bo… - xxx73_xxx : RT @DavLucia: “… A te che vieni e leggi dono questo fragile fiore figlio del bosco e del silenzio del canto delle foglie, del frusciare d… -

Molte di queste testate sono comunque più distruttivebomba sganciata su Hiroshima dagli ... Ore di diretta tv e non una parola su Sceresini ei due giornalisti italiani bloccati a Kiev ai ...Venerdì 24 febbraio alle 21 , al Teatro Dondi Gualdo Tadino nell'ambitoStagione 22/23, va in scena Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Un'originale commedia che, dopo il ...

Il Bosco della Memoria, per ricordarci (di aprirlo al pubblico) L'Eco di Bergamo

«Facciamo rinascere il bosco di Monte Cairo»: dagli ecologisti radicali agli scout, insieme per difendere l’ambiente L'Espresso

Piantumazioni al Bosco della Colombaia, nuovo appuntamento La Provincia di Cremona e Crema

Castel San Giorgio. Incendiò il bosco per errore: 8 mesi di pena ilmattino.it

Vignola, un bosco urbano nel fondo agricolo di via Mattarella ModenaToday

Castel San Giorgio, condannato per un incendio in un bosco. Definitiva la condanna a 8 mesi di reclusione per un 72enne ...Mettersi alle spalle la grande amarezza per il derby perso in casa del Costone e pensare a tornare al successo domenica, quando arriverà al PalaEstra (ore 18) Don Bosco Livorno, ultima della classe a ...