Il bimbo ebreo insultato perché porta la kippah | «In un’altra epoca ti avremmo bruciato»

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un bambino di 11 anni che studia alla Scuola Ebraica di Torino è andato a una festa di compleanno con la. Un altro dei bambini gli si è avvicinato e gli ha detto: «Peccato che non siamo in anni precedenti altrimenti tipotuto bruciare». I compagni si sono messi a ridere. Il fatto è stato raccontato da Dario Disegni, presidente della comunità ebraica cittadina, ed è rito oggi da TgCom24. Non è chiaro se la madre o il padre delcon laprenderanno provvedimenti per l’accaduto. Ma secondo Disegni il fatto è la spia di un antisemitismo ancora presente nella società: «Mi chiedo dove sentano certe cose i bambini. E mi viene da chiedermi quale sia il ruolo delle famiglie quando succedono cose del genere». su Open Leggi anche: Il prefetto Pecoraro e il segreto di Stato ...

L’episodio choc raccontato in Commissione comunale dal presidente della comunità Disegni “ Indossava la kippah a una festa, a quella frase ..."Purtroppo – ha detto ancora Disegni – l'antisemitismo è un fenomeno in aumento a livello internazionale e la percezione degli ebrei in Europa è di crescente insicurezza. La preoccupazione per il ...